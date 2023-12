Nákladní tatrovky v Ostravě vytvořily rekord

„Nesmírně si vážím toho, že sem přijeli, o to víc, že je před Vánoci. To je jedno velké srdce. Jsou tady hasiči dobrovolní, profesionální, jsou tady zástupci vojenských útvarů, je tu živnostník, má Tatru 815 sklápěčku, s tím jezdí 30 let, pořád si to opečovává. V neděli by měl odpočívat – a ne, on přijede z daleka. To je pro mě největší poklad,“ řekl jeden z pořadatelů Dalimil Frič.