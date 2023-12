Rekord: Do jezera Barbora u Teplic vběhlo naráz 826 otužilců

Akci pořádal David Vencl, který je sám držitelem několika rekordů ve freedivingu. „S takovým zájmem jsem vůbec nepočítal. Říkal jsem si, že dostat do vody 400 lidí by bylo skvělé. Všichni, co přišli a zapojili se, byli naprosto úžasní,“ řekl Novinkám Vencl a připomněl, že limit ponoru do ledové vody nebyl stanoven. „Stačí pár vteřin, podle toho, kdo to jak dlouho vydrží,“ doplnil.