Lupič na útěku se kvůli pětistovce sám na 14 let uvěznil v jeskyni

Dva Liouovy kumpány navíc velmi rychle dopadla policie. Liou se tak rozhodl ukrýt v horské jeskyni, kde se sám de facto uvěznil na následujících 14 let. Žil tam jen s několika toulavými psy a čas od času se odvážil do města, aby tam ukradl nějaké jídlo a na pár minut se viděl s rodiči.

Do města vyrážel vždy během velkých slavností, protože při nich byli téměř všichni lidé na náměstí. Přesto ho vždy někdo zahlédl, a tak po něm policie nadále pátrala, ale vždy se mu podařilo uniknout zpět do jeskyně.

Jeho žena a rodiče se ho snažili přimět, aby se přihlásil policii, ale až do letošního února to odmítal. Tehdy si uvědomil, že dlouhé roky žije sám, v odloučení od lidí, na kterých mu záleží. Nebyl tak například na pohřbu otce a nikdy dosud neviděl svého vnuka.

„Je mi přes padesát let, moje žena na tom zdravotně není dobře a já mám tak krásného vnuka,“ řekl Liou a dodal, že chce zase žít normální život.

Ale to se mu jen tak nepovede. Podle serveru News 18 totiž za ozbrojenou loupež půjde i po tak dlouhé době do vězení, kde stráví minimálně tři roky, ale hrozí mu až deset let.