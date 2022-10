Kyjevané kvůli výpadkům elektřiny instalují do výtahů balíčky pro přežití

„Samozřejmě bych mohl tvrdit, že mě to napadlo samotného, ale ve skutečnosti jsem to viděl na internetu,“ ušklíbl se třiašedesátiletý Lohinov v narážce na desítky příspěvků na sociálních sítích nabízejících rady, jak přečkat výpadky proudu, které mohou trvat i několik hodin.

Když Lohinov zavěsil do druhého výtahu v budově igelitovou tašku s červeným křížem, šel kolem soused a poděkoval mu. Přátelské uznání potěšilo Lohinova, který pracuje také jako záchranář a pomáhal prohledávat sutiny po raketových útocích.

Jeho manželka Ljudmyla míní, že válka pomohla obyvatelům budovy sblížit se. „Víc si povídáme, víc se usmíváme, ano, docela nás to spojuje,“ řekla. „Když Taras zavěsil tašky do výtahů, lidé za námi začali přicházet a ptát se, jestli by s nimi nemohli pomoci, dát nám za ně nějaké peníze,“ řekla. Manželé bankovky zdvořile odmítli.