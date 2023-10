Kde to sakra jsem? Trump imitoval Bidena

Trump podle listu The New York Post v proslovu zpochybňoval, zda je 80letý úřadující prezident dostatečně fit na to, aby zvládl ještě jedno čtyřleté volební období. „Myslí si tu někdo, že se (Biden) vůbec dostane ke startovní bráně?“ otázal se 77letý Trump publika, z nějž vzešla hlasitá odpověď: „Ne!“

„Chci říci, ten chlap nemůže najít cestu z pódia. Podívejte, tady je to jeviště. Tady je,“ řekl Trump a začal Bidena předvádět. „Takhle stupidní pódium jsem ještě nikdy neviděl. Když půjdu doleva, jsou tam schody. A když půjdu doprava, jsou tam taky schody,“ pokračoval Trump.

Nato přidal bezradný výraz ve tváři a zmatené pohyby. „Kde to jsem?“ imitoval dále Trump svého soupeře, načež se otočil od řečnického pultu, poodešel ke zdi v pozadí a frustrovaně rozhazoval rukama. „Kde to sakra jsem? To je strašné,“ uzavřel Trump svou teatrální vložku za hlasitých výkřiků smíchu z auditoria.

Trump zřejmě narážel na Bidenovo vystoupení z loňského října v Pittsburghu, kam úřadující šéf Bílého domu přijel podpořit kampaň senátora Johna Fettermana. The New York Post připomněl i další rozpačitá Bidenova vystoupení, například jeho nedávnou cestu do Colorada, kde upadl poté, co gratuloval absolventům tamní letecké akademie.

Biden falls on stage at the U.S. Air Force Academy graduation ceremony pic.twitter.com/I8batO1794 — BNO News (@BNONews) June 1, 2023