Jihokorejský prezident zazpíval v Bílém domě American Pie

Unexpected moment at the state dinner when the president of South Korea sings “American Pie.” pic.twitter.com/Dus6BiBU9E

American Pie patří k oblíbeným písním jihokorejského prezidenta a k jeho zálibám patří také karaoke, což je ve východní Asii velmi oblíbená kratochvíle. Server The Guardian však uvádí, že Jun Suk-jol již má za sebou také jedno další veřejné vystoupení. V roce 2021 se v rámci kampaně objevil v televizním pořadu All the Butlers, kde přednesl baladu No One Else od korejského zpěváka Li Sung-čula.