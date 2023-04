Zvrat: Jižní Koreu po desítkách let poprvé navštíví americká jaderná ponorka

Americké jaderné ponorky mohou opět využívat jihokorejské přístavy. Plyne to z dohody mezi americkým prezidentem Joem Bidenem a jeho jihokorejským protějškem Junem Suk-jolem. Při příležitosti Junovy návštěvy v americkém hlavním městě zveřejnil Bílý dům dokument označovaný jako washingtonská deklarace, jímž končí 32 let, kdy USA oficiálně ukončily možnost vyslat do Koreje jaderné zbraně.

Foto: Chief Petty Officer Amanda Gray, ČTK/AP Americká jaderná ponorka SSN Missouri