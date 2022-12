Jako ve filmu Slunce, seno, jahody. Vlak ve slovenské obci zastavuje pouze na znamení

Situaci způsobil nový grafikon a dráhy tím chtějí ušetřit čas. „My jsme přitom zastávka, kde je z jedné strany železniční most a z druhé zatáčka. Vlak z obou směrů musí stejně zpomalit na 20 kilometrů v hodině, takže tím, že nezastaví, tolik neušetří,“ kroutí hlavou starosta obce Ladislav Tomáň.

Ti, co chtějí v obci vystupovat, musí jít za průvodčím nebo za strojvedoucím a upozornit je, že vystupují. „Vracíme se do minulého století. Nezastavujeme, máme zpoždění, tak nějak to u nás teď vypadá,“ zacitoval starosta slavnou větu z českého filmu.

U peronu je vybudovaný přístřešek, ale ten vlastně cestující nemohou využít, protože musí mávat na nástupišti. Ve vyjádření Železniční společnosti Slovensko (ZSSK) je podle starosty jasně napsané, že aby vlak zastavil, musí být na peronu viditelný pohyb.

Do Bratislavy se nejede, chybí most Domácí

A co za tmy?

„Chápu ekonomizaci dopravy, ale měli to pořádně připravit. Mohli sem instalovat displej, kde by mohli cestující sledovat přesný příjezd vlaku, aby mohli být v čekárně. Takto jsou vystaveni nepohodlí, když sněží, prší nebo mrzne. Je to hrůza,“ nechápe to starosta.

Manželé Anna a Pavol Miháľovi cestují do sousední Horné Lhoty, ale dráhu využívají, i když jedou do Dolného Kubína nebo ke dcerám do Bratislavy. „Nedokážeme si představit, jak to bude fungovat ve tmě,“ říkají manželé, kteří za chvíli nastupují do vlaku.

Průvodčí deníku potvrdil, že pokud na peronu nikoho nevidí, vlak nezastaví. Uvnitř vlaku je tlačítko, kterým dává znamení cestující, který chce vystoupit v Sedliacké Dubové. Podle starosty však starší soupravy toto tlačítko zatím ne­mají.

Mluvčí ZSSK Tomáš Kováč uvedl, že zastavování na znamení je nástrojem k eliminaci zpoždění vlaků, dochází také k úspoře pohonných hmot a ke snižování emisí.