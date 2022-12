Do Bratislavy se nejede, chybí most

Po stavbě železničního koridoru na našem území se vloni v prosinci do přestavby slovenského úseku trati Brno–Bratislava pustily Železnice Slovenské republiky (ŽSR). Na hranici musí vyměnit dva jednokolejné mosty přes řeku Moravu. Podle plánu měl být do víkendové změny jízdního řádu vyměněn jeden a do prosince příštího roku pak druhý most.