Italská „zpívající jeptiška“ opouští řád, chce se věnovat hudební kariéře

Ujistila, že „sestra Cristina“, jak znělo její řádové jméno, v ní stále zůstává, stejně jako víra v Boha. „Bylo to skoro 15 let náboženského života a byly to mé nejlepší roky,“ řekla Scucciaová.

Sestra Cristina oblečená v řeholním šatu a povzbuzovaná ostatními řádovými sestrami v roce 2014 udělala obrovský dojem na porotu soutěže The Voice, když zpívala píseň No One od Alicie Keys nebo Livin´ on a Prayer od kapely Bon Jovi.