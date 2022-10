Džíny z 19. století se prodaly za 2,2 milionu korun

View this post on Instagram

Kalhoty z doby zlaté horečky jsou vzácným sběratelským kouskem. Tyto se datují zřejmě do 80. let 19. století, a to díky vnitřní nášivce s nápisem, který oznamuje, že kalhoty ušila „bílá pracovní síla“. Tento slogan začala firma Levi’s používat v roce 1882 poté, co vešel v platnost zákon o vyloučení Číňanů. Ten Spojené státy přijaly kvůli masové migraci z Číny.