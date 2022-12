Druhá část dokumentu Harry a Meghan: Útok na Palác a prince Williama

Čtvrtá část dokumentu začíná svatbou Harryho a Meghan, která je pro pár ještě relativně idylická. Nynější král Karel III. pomáhal s přípravami svatby. Proti gospelovému sboru nikdo v rodině nic nenamítal, říká v dokumentu princ Harry. „Můj tchán byl pro mě nesmírně důležitý,“ dodává Meghan s odkazem na roztržku se svým otcem.

Kazit se všechno začalo po prvních oficiálních zahraničních návštěvách. „Myslím, že v Austrálii se vše otočilo. Protože byli tak populární,“ uvádí Lucy Fraserová, přítelkyně páru. „V tu chvíli se stali pro Palác hrozbou,“ dodává.

„Problém je, když někdo, kdo se přivdal a měl by hrát podpůrnou roli, začíná strhávat pozornost na sebe nebo dělá práci lépe než osoba, která se pro to narodila,“ vysvětluje Harry. „Protože jediným způsobem, jak vaše charity uspějí a vaše reputace poroste, je skrz první stránky novin,“ dodává. Následují ukázky předních stran bulvárních deníků s tváří vévodkyně Meghan.

Zničehonic, uvádí se v dokumentu, bulvár začal přistupovat k Meghan jinak. Začaly se objevovat titulky srovnávající Meghan s Kate, ve kterých Kate byla vždy hodnocena kladně a Meghan záporně.

Odlišné zacházení s Kate a Meghan

Názornou ukázkou je „kauza avokádo“. Když byla těhotná vévodkyně Kate, deník Express zveřejnil článek s titulkem „Lék na ranní nevolnosti? Princ William dostal avokádo pro těhotnou vévodkyni“. V případě Meghan už Express zvolil jiný titulek: „Meghanino milované avokádo spojováno s utlačováním lidských práv a suchem“.

Takových případů, kdy stejné věci byly u obou žen popisovány jinak, byly desítky, uvádí se v dokumentu. Například informování o šatech, které odhalují ramena – v případě Kate byly v titulku označeny jako elegantní, v případě Meghan jako možné porušení protokolu. Nutno dodat, že obě ženy v jiné době navštívily jiné akce.

„Meghan říkala, to není moje chyba. A já jí na to odpověděl: ‚Já vím, máma to cítila stejně,“ uvádí v dokumentu princ Harry. Jde opět o přirovnání k princezně Dianě, které je jedním z leitmotivů celého dokumentu. Podle kritiků je právě hlavním cílem dokumentu „vyrobit z Meghan druhou princeznu Dianu“.

Další přirovnání k Dianě příchází ve chvíli, kdy se Meghan zmínila v jednom z rozhovorů, že porod pro ni byl těžký a „nikdo se mě moc neptal, jestli jsem OK“. V tu chvíli se na sociálních sítích strhla lavina, která sympatizovala s Meghan. „Nikdo z rodiny tohle nedělal a neudělal. Kromě jedné osoby: mé mamky,“ uvádí Harry.

Plány na odchod unikly

Úvod pátého dílu se opět nese ve znamení sporu o soukromí a neustálého zájmu novinářů. Harry s Meghan chtěli dál pracovat pro královnu v rámci Commonwealthu. „Část plánu bylo to, že Royal Rota (sbor královských korespondentů) je v Londýně, takže když tam nebudeme, nebudou moci sledovat, co děláme,“ vysvětluje v dokumentu Meghan.

Podle Harryho a Meghan to měla být „win-win“ situace. Ostatní členové rodiny budou moci být na prvních stránkách novin, jak chtějí, a Sussexovi budou moci v soukromí pracovat pro královnu. „Jejich argument ale byl, že i když dostáváte byť jen jedno procento z veřejných zdrojů, jakákoliv část vašich životů je vlastně veřejným zájmem,“ říká Harry.

Zavádějící záběry a zeditované scény Už první část dokumentu vyvolala řadu kritiky kvůli tomu, že dokument obsahoval některé zavádějící záběry a scény. Nevyhnula se tomu ani druhá polovina série. V dokumentu zazní projev tehdy ještě princezny Alžběty z roku 1947, který je považován za nástin celé její panovnické éry. „Prohlašuji před vámi všemi, že celý svůj život, ať už bude dlouhý, nebo krátký, zasvětím službě vám a naší velké imperiální rodině, ke které všichni patříme,“ prohlásila Alžběta ve svém projevu u příležitosti svých 21. narozenin. Netflix z důvodů, které dosud nevysvětlil, vystřihl z této slavné věty slova „službě vám“. Královna tak v dokumentu prohlašuje pouze, že zasvětí život naší velké imperiální rodině.

Palác však podle Harryho všechny plány na přestěhování (ať už to byla Kanada, Nový Zéland nebo Jihoafrická republika) zamítl. Při jedné ze zpátečních cest z Vancouveru do Londýna pak Harrymu přišla zpráva, že se nebude moci vidět s královnou. Prý je naprosto zaneprázdněná. „To byl naprostý opak toho, co mi řekla,“ uvádí Harry. „Tady jsem si uvědomila, že rodina a rodinný byznys jsou ve střetu zájmů,“ říká Meghan.

Celá diskuze o přestěhování páru se o pár dní později dostala do médií. Podle Harryho bylo jasné, že z Paláce unikla korespondence mezi ním a jeho otcem. Poznal to podle toho, že se v článcích objevovala informace, že je pár ochoten vzdát se svých titulů, což předtím Harry projednával s princem Charlesem pouze v dopisech.

Příkop mezi bratry

Na ostře sledovaném jednání s královnou Harry dle svých slov dostal pět možností, jak situaci řešit. První byla ta, že Sussexovi zůstanou plně členy rodiny, pátá pak, že odejdou úplně. „Vybral jsem si třetí. Mít vlastní život, ale stále pracovat pro královnu,“ uvádí Harry. „Jenže brzy bylo jasné, že o tomhle se nechtějí ani bavit,“ dodává princ.

„Bylo děsivé zažít bratra, jak na mě křičí, a slyšet otce, jak říká věci, které prostě nejsou pravdivé. A mou babičku, jak tam tiše sedí a nic neříká,“ dodává Harry. „Ale musíte pochopit, že z pohledu rodiny, obzvlášť z jejího pohledu, jsou způsoby, jak se věci řeší, a její nejvyšší cíl, mise, nebo zodpovědnost, je instituce,“ vysvětluje Harry.

Princ Harry následně dodává, že lidé kolem Alžběty jí říkají (dokument vznikal v době, kdy královna byla ještě naživu), že návrhy či výroky různých osob budou viděny jako útok na instituci. „A ona je poslechne,“ dodává Harry. Schůzka skončila bez jakéhokoliv pevného plánu. „Viděli jen, co chtěli vidět,“ uzavírá Harry.

„Nejsmutnější na tom všem je klín, který byl vražen mezi mě a mého bratra, on je teď na straně instituce,“ uvádí Harry.

Odchodem Meghan monarchie přišla o šanci na reformu

V médiích se v té chvíli objevila informace, že Harryho a Meghan „vyhnal“ z rodiny princ William. Palác do několika hodin vydal prohlášení obou bratrů, že tento příběh se nezakládá ani v nejmenším na pravdě. Jak ale říká Harry, největší problém byl ten, že jeho se nikdo na nic neptal, nepožádal ho o svolení a ani ho o tomto prohlášení nikdo neinformoval. Co už ale dokument neuvádí, bylo to, že prohlášení bylo vydáno Harryho kanceláří. Což může znamenat, že neříká pravdu, nebo o tom opravdu nevěděl a i jeho vlastní lidé pracovali v jeho neprospěch.

„Nemohl jsem tomu uvěřit. Během čtyř hodin bez problémů vesele lhali, aby ochránili mého bratra, ale za celé tři roky se nikdy nesnažili říct pravdu, aby ochránili nás,“ uvádí Harry. „V tu chvíli mi bylo jasné, že to nikdy neskončí,“ dodává Meghan.

Foto: Profimedia.cz Dokument obsahuje i fotografie ze svatebního alba Harryho a Meghan.

V tu chvíli prý pro pár už nebylo jiné řešení. „Věděl jsem, že se odtud musíme dostat,“ říká Harry. Trvá také na tom, že to bylo jeho rozhodnutí. Britská média často z odchodu páru vinila právě Meghan. „Jak předvídatelné, že obviní ženu za rozhodnutí páru. Bylo to ale moje rozhodnutí. Nikdy mě nežádala o to, abychom odešli,“ říká Harry. Na všechna obvinění reaguje stručně: „Klasická misogynie“.

Závěr pátého dílu se nese ve znamení toho, jakou roli by mohla zaujmout vévodkyně Meghan, jež pochází ze smíšeného manželství, právě v zemích Commonwealthu, kde většinově převládají lidé s jinou barvou pleti. Královská rodina podle dokumentu přišla o šanci se reformovat a zmírnit v zemích Commonwealthu antiroajalistický sentiment.

Harry s Meghan se posunuli dál

Šestý díl se pak zaměřuje na slavné interview s Oprah Winfrey. Jak uvádějí Harry a Meghan, v tu chvíli se strhla bitva mezi nimi a Palácem. „Muži v šedých oblecích, jak jim říkala máma,“ podotýká Harry. Dokazuje to prý načasování vydání článku o tom, jak Meghan šikanovala své podřízené, v týdnu, kdy mělo být zveřejněno interview.

Harry toto chování nazývá institucionálním gaslightingem. To je forma psychické manipulace, kdy se pachatel snaží zasít pochybnosti v cílové oběti, aby ta pak zpochybňovala svou vlastní paměť, vnímání reality či zdravý úsudek. „Proto všechno, co se nám stalo, se nám stane vždycky. Protože když moci řeknete pravdu, takhle odpoví,“ vysvětluje Harry.

Druhá část dílu se nese ve znamení úmrtí prince Philipa, kterého Harry velmi miloval. Pohřeb znamenal pro Harryho také znovu se setkat s otcem a bratrem.

„Bylo to těžké. Speciálně hovory s mým bratrem a otcem, kteří byli stále velmi zaměřeni na ten samý výklad celé situace. Nikdo z nás o tom nechtěl mluvit na dědečkově pohřbu, ale mluvili jsme. A musel jsem se smířit s tím, že od nich nikdy neuslyším upřímné uznání zodpovědnosti nebo omluvu,“ vysvětluje Harry. „Já i má žena jsme se ale posunuli. Soustředíme se na to, co přijde dál,“ dodává.