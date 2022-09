William a Harry překvapili Brity před hradem Windsor

Pro Kate a Williama je to první veřejné vystoupení od chvíle, kdy jim byly uděleny nové tituly – princ a princezna z Walesu.

Byla po mém boku v mých nejšťastnějších chvílích. A byla po mém boku v nejsmutnějších dnech mého života. Věděl jsem, že ten den přijde, ale myslím, že chvíli potrvá, než si opravdu plně uvědomím, co život bez babičky znamená,“ uvedl William v prohlášení a dodal: „Skutečnost, že je nyní tolik oplakávána, jen ukazuje, jak moc byla během svého života milována. Uctím její památku tím, že podpořím svého otce krále jakýmkoliv způsobem.“

Rakev s tělem zesnulé panovnice zamíří v neděli do Edinburghu, v pondělí bude převezena do tamní katedrály svatého Jiljí. V úterý bude letecky přepravena do Londýna, doprovázet ji bude princezna Anna. V Londýně se uskuteční smuteční průvod.