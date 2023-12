Dobby je doma! Vrátil se klokan, který před rokem záhadně zmizel z ostravské minizoo

DOBBY JE DOMA!!! ❤️❤️ Po téměř roce se nám podařilo dostat našeho odcizeného klokana zpět k nám domů do Skalka family...

Ošetřovatel klokanů ze Skalky Pavel Thiemel Novinkám sdělil, že odchyt klokana trval zhruba dva týdny. V Krásném Poli byl totiž poprvé spatřen na konci listopadu. Od vřesinského sídla minizoo je to zhruba tři a půl kilometru.

Klokana Dobbyho se podařilo vrátit zpět do ostravské soukromé minizoo

„Na sociální síti Krásného Pole se začaly objevovat příspěvky, že lidé viděli hopkat po obci klokana. Pak někdo dokonce zveřejnil jeho fotku, ale byl to klokan čínský, což se nám zdálo nepravděpodobné. Pak se k nám dostaly záběry z bezpečnostních kamer a nám svitla naděje, že by to mohl být Dobby, protože šlo o klokana Bennetova a o samce,“ popisoval Thiemel.