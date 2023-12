Část DNA údajných peruánských mimozemšťanů nepatří žádnému známému druhu

Muassan však v současnosti poněkud zmírnil svou rétoriku, pravděpodobně také na základě vyjádření některých odborníků. „Nevíme, zda to byli mimozemšťané, nebo ne, ale byli inteligentní a žili tu s námi. Historie by se měla přepsat,“ tvrdí nyní. Stále je však přesvědčen, že tyto bytosti nebyly součástí lidské evoluce.

Teorie Jaimeho Maussana podporují také odborníci z jeho okolí, kteří tvrdí, že nalezená těla, podle radiokarbonového datování přibližně tisíc let stará, byla v minulosti skutečnými žijícími organismy. Jejich DNA však označili jako hybridní, což podle nich naznačuje, že Clara a Mauricio měli někde mezi svými předky také lidi.

To by ovšem zcela rozbilo teorii o mimozemském původu. K tomu se ostatně odmítá přiklonit i většina expertů, kteří s Maussanem spolupracují, ale zároveň dosud ani nenaznačili, odkud by tedy tyto podivné ostatky mohly pocházet.