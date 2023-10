Béééznadějně osamocená ovce žije na skotském útesu. Záchrany se jen tak nedočká

Paní Turnerová kontaktovala několik organizací, aby ovci vysvobodily, ale nepochodila. Mimo jiné i kvůli složitému terénu. Louka je totiž ve strmém svahu, nad ní se tyčí téměř svislá skaliska a z druhé strany je moře. Ovci by tak bylo možné zachránit pouze po vodě.

To by nemusel být kdovíjak neřešitelný problém, ale v nejbližší době se to velmi pravděpodobně stejně nestane. Lidé z organizací na ochranu a pomoc zvířatům se totiž nechali slyšet, že není důvod osamělou ovci zachraňovat. Podle nich má totiž na místě dostatek potravy a víceméně jí tam tedy nic nechybí.