Stádo ovcí v Řecku spáslo přes 270 kilogramů konopí, skákaly výše než kozy

Stádo ovcí se před záplavami uchýlilo do skleníku. Po spasení konopí začaly ovce podle pastýře vykazovat „podivné chování“.

„Nevím, jestli je to k smíchu nebo k pláči. Byla vlna veder a přišli jsme o hodně produkce. Následovaly záplavy, přišli jsme téměř o všechno. A teď tohle,“ řekl majitel farmy Jannis Burunis.

„Stádo vlezlo do skleníku a sežralo, co zbylo. Popravdě nevím, co říct,“ dodal. Ovce „skákaly výše než kozy, což se nikdy nestává“, sdělil místní rozhlasové stanici.