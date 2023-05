Batole v Severní Koreji skončilo s celou rodinou v pracovním táboře, protože u nich našli Bibli

Samo batole se neprovinilo vůbec ničím, ale u jeho rodičů byl nalezen výtisk Bible. To severokorejskému režimu stačilo, aby celou rodinu včetně malého dítěte poslal na doživotí do pracovního tábora.

Oficiálně je náboženství v Severní Koreji povoleno, a existuje tam dokonce několik křesťanských církví, ale podobně jako celá řada jiných záležitostí v zemi je to podle pozorovatelů pouze umělá kulisa určená pro okolní svět.

Server The Telegraph naopak uvádí, že podle kvalifikovaných odhadů je v zemi 200-400 tisíc křesťanů, kteří se musejí skrývat v ilegalitě, a dalších 50-70 tisíc jich je podle dat organizace Open Doors uvězněno.

V Severní Koreji jsou pronásledováni i stoupenci dalších náboženských směrů, ale po křesťanech režim pátrá obzvláště intenzivně. Podle Telegraphu se totiž vedení země silně obává, že by křesťanské církve mohly způsobit společenské změny, jež by vedly k podobné situaci, jaká nastala na konci osmdesátých let při pádu železné opony v Evropě.