Severní Korea nutí ženy změnit si jméno

Podobné případy jsou hlášeny i z dalších částí země. Podle jiného zdroje například bezpečnostní oddělení ve městě Pchjongsong vydalo interní příkaz ústřední vlády, podle kterého se všechny ženy se jménem Ču-e musejí přejmenovat do týdne.

Snaha o přejmenování severokorejských žen dále posiluje tezi, že Ču-e, jejíž věk se odhaduje na devět až deset let, by se v budoucnu měla stát novou vůdkyní této východoasijské diktatury. V poslední době se totiž po otcově boku začíná ukazovat na veřejnosti a před pár dny se objevily také informace, že by Ču-e měla být i na severokorejských poštovních známkách.