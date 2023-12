Amsterdam chystá stěhování čtvrti červených luceren do obřího erotického centra na periferii

Záměr už delší dobu prosazuje starostka Femke Halsemaová, která tento týden upřesnila lokalitu, do níž by se jednotlivé erotické salony a kluby měly soustředit. Z původně zvažovaných tří míst padla předběžně volba na oblast u dálničního okruhu na jihu Amsterdamu, informoval list De Telegraaf .

Z atmosféry červeně nasvícených výkladních skříní ve čtvrti De Wallen, z nichž spoře oděné sexuální pracovnice lákají k návštěvě podniku, tak skoro nic nezbude. Vše prý bude soustředěno do jediného objektu, který má mít okna jen v interiéru.

Wat burgemeester Femke Halsema betreft komt het omstreden ’erotisch centrum’ aan de Europaboulevard in stadsdeel Zuid, vlak bij de A10. Omwonenden zijn fel tegen. https://t.co/UPCLeSdW5f

Všichni klienti by měli přicházet jediným a zabezpečeným vchodem a budou muset dodržovat určitá pravidla, jakýsi „domovní řád“. „Tímto způsobem chceme bojovat proti turistice, kdy návštěvníci přicházejí do De Wallenu jen proto, aby si místo s erotickými kluby třeba jen prohlédli nebo aby tam narušovali veřejný pořádek,“ uvedla radnice v prohlášení.

V plánovaném erotickém centru na předměstí by mělo pracovat okolo stovky prostitutek. Klienti budou moci využít nejen jejich služeb, ale také posedět v některém z barů, či dokonce navštívit sexuální divadlo.

Het Erotisch Centrum komt aan de Europaboulevard in Zuid. Niemand zit daar op te wachten! Als je prostitutie al van de Wallen wilt halen, verplaats het dan in ieder geval niet naar een woonwijk, maar kies dan het plan van #JA21 voor de prostitutieboot: https://t.co/YIJGSlj3h1 pic.twitter.com/0z2pRz2ErL

Oblast leží poblíž hlavního nádraží a nachází se v ní také několik kostelů, ale i obchody, kde se dají legálně koupit lehké drogy. Potrvá prý ale několik let, než ke stěhování nevěstinců na periferii dojde.

Už teď se ale množí protesty. Prostitutky se obávají poklesu poptávky po jejich službách a ozvala se také Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), protože erotické „mega centrum“ by mělo stát v blízkosti jejího sídla.

„Čtvrť červených luceren je plná případů chování narušujícího veřejný pořádek. Takové chování by se rozšířilo i do těsné blízkosti sídla EMA, pokud by tam bylo zřízeno nové erotické centrum,“ uvedla unijní agentura v prohlášení.