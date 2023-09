Amsterdam válčí s neslušnými turisty. Žijí tu lidé, připomínají jim místní

Město zavádí řadu nových opatření, která mají „udržet kvalitu života v Amsterdamu“ a zároveň „zabránit cestovnímu ruchu, který způsobuje nepříjemnosti“. Radnice v červenci zakázala vjezd výletních lodí do centra, aby zabránila nadměrnému turismu v nejoblíbenějších oblastech. V květnu zakázala kouření marihuany ve čtvrti červených luceren. A v březnu zahájila digitální kampaň zaměřenou na muže ve věku 18 až 35 let z Británie, pomocí níž se snaží odradit návštěvníky přijíždějící za drogami, alkoholem a sexem.

Nizozemsko - a zejména Amsterdam - je také jednou z nejvíce přívětivých cyklistických destinací na světě. Město má zhruba 400 kilometrů cyklostezek a stále jich přibývá, protože většina lidí jezdí do školy nebo do práce na kole. Jízda na kole je nejen skvělým způsobem, jak být aktivní, ale také udržitelnou možností, jak si prohlédnout město.

Prohlídka mnoha amsterodamských památek, které nejsou na hlavní trase, dává návštěvníkům možnost zpomalit a poznat kulturu, kterou by mohli při rozlučce se svobodou nebo divokém víkendu minout. „Turistika má svá pro a proti, ale samozřejmě chceme v muzeu přivítat co nejvíce turistů, aby si užili sbírky a to, co nabízíme. Jde o to, najít správnou rovnováhu,“ vysvětlil.