Žádné sítě, žádný Google. Evropští operátoři tlačí na zpoplatnění své infrastruktury

„Bez telekomunikačních sítí není Netflix a není ani Google,“ řekl šéf pro technologii a bezpečnost ve francouzské telekomunikační společnosti Orange Michael Trabbia. „Takže jsme naprosto nezbytní, jsme vstupním bodem do digitálního světa,“ dodal.

Technologičtí giganti ale varují, že náklady by nakonec mohli nést koncoví zákazníci, upozornil server televize CNBC .

Evropské telekomunikační společnosti tvrdí, že velké internetové firmy, zejména ty americké, postavily své podnikání na mnohamiliardových investicích, které evropští operátoři vložili do internetové infrastruktury.

Internetové společnosti Google, Netflix, Meta Platforms, Apple, Amazon a Microsoft aktuálně vytvářejí téměř polovinu veškerého provozu na internetu. Telekomunikační firmy se domnívají, že tyto firmy by měly platit poplatky, protože mají nepřiměřenou potřebu infrastruktury. Pomohly by tak financovat zavádění sítí páté generace (5G) a optických sítí nové generace.

Evropská komise (EK) zahájila minulý měsíc konzultace na téma, jak tuto nerovnováhu řešit. Úředníci zjišťují názory, zda požadovat přímý příspěvek od internetových gigantů směrem k telekomunikačním operátorům. Velké technologické firmy argumentují, že by to znamenalo „internetovou daň“, která by mohla narušit neutralitu sítě.