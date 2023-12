Vánoce nestihly. Novinky, které dorazí až příští rok

Systémy rozšířené reality většinou vypadají jako obyčejné brýle, přes které může uživatel vidět vše, co se děje okolo něho. Speciální displeje nebo kamery pak jen dokreslují virtuální předměty do skutečného prostoru. Vlastně tedy propojují virtuální svět s tím skutečným.

Jak již samotný název napovídá, bezdrátový ovladač se snaží zapojit do hry další smysl, a to konkrétně hmat. Tento gamepad nabízí místo obyčejných vibrací haptickou odezvu. Ovladač se tedy chvěje v ruce podle toho, co se zrovna děje na obrazovce.

Hrát své oblíbené tituly tak budete moci kdekoliv, kde bude dosah wi-fi, aniž byste museli zapínat televizor. V domácnostech o více členech by tak měly skončit neustálé hádky o to, zda na televizoru poběží oblíbený seriál, nebo nejnovější videohra.

Otazník zatím visí nad podporovanými platformami. Lze nicméně takřka s jistotou očekávat, že GTA VI bude vydáno pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Vedle konzolí se dočkáme patrně i verze pro PC, byť by to podle zvyklostí z předchozích dílů mohlo být s nějakým zpožděním, a to i v řádu let.