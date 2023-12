První ukázka GTA VI je venku. Na finální hru si ale počkáme ještě dlouho

Otazník zatím visí nad podporovanými platformami. Lze nicméně takřka s jistotou očekávat, že GTA VI bude vydáno pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Vedle konzolí se dočkáme patrně i verze pro PC, byť by to podle zvyklostí z předchozích dílů mohlo být s nějakým zpožděním, a to klidně i v řádu let.