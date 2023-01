Spolupráce Twitteru a FBI byla hluboká, ukazují nové Twitter Files

Taibbi posléze popsal několik případů komunikace, kde FBI opakovaně žádá své „twitterové kontakty“, aby ověřili některé účty, jelikož „FBI je přesvědčena, že by mohly porušovat podmínky služby Twitteru“. Twitter v reakci na tato doporučení některé účty skutečně postihl či zablokoval. Taibbi se později v rozhovoru se stanicí Fox News rétoricky zeptal, „jak dobrovolné to doopravdy je, když vás o něco požádá FBI“.

Shellenberger v sedmém vláknu Twitter Files nicméně uvádí příklad, kdy šéf důvěry a bezpečnosti Twitteru Roth odpovídá FBI, že v případě údajně dezinformačního článku „nevidí žádné důkazy“, které by naznačovaly porušení pravidel sítě, a na základě doporučení nejednal. „A to nebylo poprvé, kdy se Roth vůči FBI vymezil. V lednu 2020 odmítl sdílet data Twitteru nad rámec běžných právních postupů,“ píše Shellenberger.

Z jednostranného prezentování informací viní šestici autorů Twitter Files například Benjamin Wallace-Wells v listu The New Yorker: „V sérii zatím 13 twitterových vláken, jsem neviděl jediný případ, kdy by novináři žádali o vyjádření tehdejší představitele Twitteru (vláken je nyní už 14, poslední z nich týkající se ruského vlivu publikoval Taibbi ve čtvrtek, opět bez reakcí zmíněných osob, pozn. red.)“. „Musk nestojí o objektivní neutralitu, ale protiváhu. Pokud tehdy dostávaly více prostoru progresivní myšlenky, on chce nyní prosazovat ty konzervativní,“ dodává Wallace-Wells.