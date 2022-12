Twitter čeká nejvýraznější změna od jeho vzniku

Právě striktně omezený počet znaků byl tím, co Twitter od konkurence tak zásadně odlišovalo. Ve svých začátcích dokonce tato platforma označovala sama sebe za mikroblogovací síť. Místo psaní sáhodlouhých esejí měla sloužit k rychlému předávání názorů, myšlenek a zpráv.

Uživatelé si přitom původně museli vystačit pouze se 140 znaky, což bylo dokonce méně než v případě SMS zpráv – prostřednictvím nich je možné standardně poslat 160 znaků. Řada uživatelů to brala jako příliš omezující, jejich nářky Twitter vyslyšel v roce 2017, kdy počet znaků ve zprávě zdvojnásobil na 280.

Jak ukázala praxe z posledních let, ani to ale pro mnohé není dostatečný limit. Pokud uživatelé na Twitteru chtějí svoji myšlenku rozvést více, zpravidla tak text musí rozdělit do více zpráv, což není zrovna dvakrát přehledné.