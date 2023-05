Více zmatku než užitku. WHO varuje před umělou inteligencí ve zdravotnictví

Umělá inteligence (AI) si razí cestu i do zdravotnictví. Svět před pár týdny obletěla zpráva, že podle americké studie je umělá inteligence při hodnocení ultrazvuku srdce lepší než lidé. Světová zdravotnická organizace (WHO) však vydala varování, podle něhož může AI způsobit ve zdravotnictví více zmatku než užitku. V oblasti zdravotní péče by tak umělá inteligence měla být nasazována jen velmi obezřetně.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky Ilustrační foto