S Van Goghem si může popovídat kdokoliv. Díky umělé inteligenci

„Bylo mi 23 let, když jsem přišel o práci. V 26 letech jsem se snažil najít své poslání, marně. Když jsem chtěl založit umělecký ateliér v Arles, také jsem neuspěl,“ popsala svůj životní příběh digitální verze geniálního malíře, který se ve svých 37 letech postřelil do břicha. Nevědom si svého smrtelného zranění se vydal do hostince Ravoux, kde o dva dny později zemřel.