Umělá inteligence? Zaostáváme za USA i Čínou, prohlásil Macron

Evropská unie (EU) zaostává za Británií, Spojenými státy nebo Čínou v otázce umělé inteligence (AI). EU by se proto měla snažit více tento sektor podporovat. Na technologickém veletrhu VivaTech to ve středu prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron. Na akci zároveň varoval před přílišnou regulací těchto systémů, která by bránila inovacím, informují francouzská i zahraniční média.

Foto: Gonzalo Fuentes, Reuters Emmanuel Macron