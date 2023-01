Microsoftu klesl čistý zisk, výsledky ale předčily očekávání

Bez zahrnutí jednorázových položek vydělala firma 2,32 dolaru na akcii. Analytici přitom očekávali 2,29 centu na akcii. Tržby společnosti v období od října do prosince meziročně stouply o dvě procenta na 52,8 miliardy dolarů. Výsledky cloudových služeb pomohly kompenzovat propad na trhu s osobními počítači.

Čtvrtletní tržby ze segmentu osobních počítačů Microsoftu klesly o 19 procent na 14,2 miliardy dolarů. Společnost získává tržby z licencí od výrobců osobních počítačů, kteří do svých produktů instalují její operační systém Windows.

Společnost Gartner, která se zabývá průzkumem trhu, oznámila, že celosvětové dodávky osobních počítačů v období od října do prosince meziročně klesly o 28,5 procenta. To je nejprudší čtvrtletní pokles od 90. let, kdy Gartner začal trh sledovat.