Majitelé Windows 7 a 8 si už Fortnite nezahrají

„U starších operačních systémů je navíc rostoucí riziko bezpečnostních hrozeb i nedostatek moderních funkcí, na které spoléháme. To způsobuje, že musíme stále více času věnovat vývoji řešení, místo abychom tento čas investovali do hry samotné,“ ospravedlnili své rozhodnutí.

Hráčům ale zároveň poradili, jak je možné toto omezení obejít. Pokud využívají pro hraní cloudovou platformu GeForce Now od společnosti Nvidia, mohou si užívat Fortnite i na Windows 7 a 8. Je to dáno tím, že optimalizaci v tomto případě zajišťuje přímo Nvidia – hra běží na serverech této společnosti a do počítače se vzdáleně pouze posílá obraz přes internet.