Pokuty padají jedna za druhou. GDPR platí už pět let

O tom se na vlastní kůži přesvědčila tento týden společnost Meta Platforms. Majiteli Facebooku, Instagramu či WhatsAppu byla za špatné nakládání s uživatelskými daty vyměřena pokuta ve výši 1,2 miliardy eur (více než 28 miliard Kč). Pokutu vyměřila irská Komise pro ochranu údajů (DPC), která jedná jménem EU. Komisařům vadilo, že Facebook odesílá data uživatelů do USA.

Jedním z důvodů, proč byla směrnice přijata, je to, že dosavadní nařízení z roku 1995 přestalo odpovídat současné době, zejména pokud jde o využívané technologie i o obsah zpracování osobních údajů. Dalším důvodem pak byl fakt, že stávající směrnicí nebyla dosažena požadovaná míra sjednocení právní úpravy.

Díky GDPR například souhlas se zpracováním osobních údajů už nemůže být zahrnut do obchodních podmínek. Kvůli novým pravidlům tak musela být obnovena většina databází s osobními daty, kterými disponují e-shopy, ale i lékaři, školy či zaměstnavatelé. GDPR rovněž zavedlo právo „být zapomenut“, tedy právo na výmaz poskytnutých osobních údajů z marketingových databází. Firmy bez souhlasu klienta nemůžou moci ani sledovat jeho chování na internetu nebo prodávat či poskytovat zjištěná data dál.

Zpracovatelé dat navíc musejí ohlásit únik osobních dat Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o incidentu dozvěděli. Firmy také musí lidem na vyžádání sdělit, jak dlouho budou data o nich uchovávat a kdo k nim bude mít přístup. Novinkou je zavedení práva na přenositelnost informací.

V prosinci 2019 Poslanecká sněmovna schválila nová pravidla ochrany soukromí, která navazují na GDPR. Zavádí přípustné výjimky z evropských pravidel. Poslanci ve vládní předloze například upravili výjimky z pravidel pro média nebo vědecké, výzkumné a statistické účely. Osobní údaje díky těmto výjimkám je možné zpracovávat tehdy, pokud to bude sloužit přiměřeným způsobem pro novinářské účely nebo pro účely akademické, umělecké či literární. Poslanci také odmítli snížit pod 15 let navrhovanou věkovou hranici, po jejímž dosažení by děti mohly samy naplno využívat sociální sítě.