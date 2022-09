Pražská tržnice se promění v Mekku novodobých kutilů

Své projekty by mělo představit během víkendu 17. a 18. září více než 120 novodobých kutilů a tvůrců. Nepůjde přitom pouze o vystavovatele z Česka, na akci přijedou makeři také ze Slovenska, Švýcarska, Nizozemska, Itálie, Německa či USA.

Organizátoři také již s předstihem prozradili, že si lidé budou moci namíchat parfém na míru s využitím umělé inteligence. Umožní jim to projekt Algorithmic Perfumery vyvinutý týmem EveryHuman. Setkat se budou moci také s Milanem Reidlem – profesionálním designérem LEGO Technic. Vyzkoušet si budou moci také práci programátorů. Fakulta elektrotechnická ČVUT umožní návštěvníkům postavit si vlastního robota.

„Nadcházející Maker Faire naváže na předchozí úspěšné ročníky, které proběhly na Výstavišti Praha a já jsem moc rád, že jsme se stali partnery tohoto největšího kutilského festivalu. Zároveň věřím, že ačkoli jsme museli z důvodu rekonstrukce Průmyslového paláce akci přesunout do Pražské tržnice, na kvalitě akce nebude ubráno, a i letos k nám zavítá jako již tradičně velké množství návštěvníků. V roce 2023 pak plánujeme vrátit Maker Faire na Výstaviště, a to konkrétně do nově zrekonstruovaných Křižíkových pavilonů,“ prohlásil Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha.