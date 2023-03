Opravy elektroniky i po záruce. Brusel navrhl nová pravidla pro výrobce

Evropská komise (EK) ve středu navrhla pravidla, která by výrobcům ukládala povinnost nabízet opravu výrobků, například praček a televizí, i po záruce, a to po dobu pěti až deseti let od prodeje. Pravidla by se dále vztahovala na ledničky, vysavače a další zboží, které je podle unijního práva považováno za „opravitelné“. EU jedná o pravidlech, která by tento požadavek rozšířila na chytré telefony a tablety. EK o tom informovala v tiskové zprávě.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto