Elon Musk brzy skončí v čele Twitteru

„Nevím, hádám, že pravděpodobně ke konci tohoto roku by bylo dobré načasování najít někoho jiného, kdo by společnost řídil, protože si myslím, že by měla být ve stabilní pozici kolem, víte, koncem tohoto roku,“ reagoval na přímý dotaz, kdy jmenuje nového ředitele Twitteru.

Jak před časem uvedl americký deník The New York Times, od nástupu Muska do vedení společnosti se podle průzkumu v souvislosti s omezenými pracovními silami prudce zvýšil rozsah problematického obsahu a dříve zakázaných účtů na sociální síti. Na to zareagovala řada velkých inzerentů, kteří začali Twitter masivně opouštět.