Nokia s uvedením extrémně odolného mobilu do Česka otálí

Smartphone Nokia XR21 si odbyl premiéru již letos v květnu, v Česku jej ale výrobce – společnost HMD Global – oficiálně nenabízí. A kdy by se to mohlo změnit, zástupci firmy ani po pěti měsících neprozradili. Některým prodejcům již došla trpělivost a dovážejí do Česka odolné telefony na vlastní pěst.

Představení smartphonu Nokia XR21Video: archív výrobce