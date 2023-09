Apple si oblíbil Česko, upoutávku na iPhone 15 natáčel v Praze

Americký technologický gigant představil světu čtyři nové telefony s logem nakousnutého jablka v úterý večer. Konkrétně se ukázaly modely iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro a 15 Pro Max.

Ústřední postava videa totiž evidentně bydlí v těsné blízkosti městského soudu na Praze 2. Právě to je tmavá budova po levé straně s výrazným šedivým zábradlím.

Vzápětí se na telefonu rozbalí notifikace na Dynamic Islandu (interaktivní prostředí pro všechna oznámení, aktivity a upozornění) informující o blížícím se odletu z pražského Letiště Václava Havla (PRG) do Amsterdamu. O tom, zda následné odbavení probíhá skutečně na pražském letišti, můžeme už jen spekulovat…

Jisté je ale to, že si Apple udělal hezký výlet do Česka i s novým iPhonem 15 ještě před jeho oficiální premiérou. A nebylo to rozhodně poprvé. V Česku se totiž v roce 2019 natáčela například i upoutávka na chytré hodinky Apple Watch Series 5.