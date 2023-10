Apple má problém, iPhony už nekralují klíčovému čínskému trhu

Pro Apple je to daleko větší problém, než by se mohlo na první pohled zdát.

Analytici poukázali také na to, že už i samotní prodejci v Číně se snaží zájem o telefony zvednout různými slevami či akcemi.

Tento trend bude navíc podle nich pokračovat i v příštím roce, kdy na klíčovém čínském trhu posílí domácí Huawei a Apple bude dál ztrácet. Právě značka Huawei se vyhoupla se svými smartphony do čela nejúspěšnějších výrobců a sesadila z trůnu americkou společnost Apple.

Na nelichotivých prodejích v Číně se mohlo podepsat i doporučení tamní vlády. Ta v září podle listu The Wall Street Journal (WSJ) měla zakázat vládním úředníkům využívat k práci mobilní telefony značky Apple.

Peking se nicméně proti článku WSJ ohradil. „Čína nevydala žádné nařízení ani zákony, které by zakazovaly úředníkům nákup a používání telefonů zahraničních značek, a to ani v případě iPhonů od Applu,“ prohlásila podle britského deníku The Guardian mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning.