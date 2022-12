Apple chce přesunout výrobu iPadů do Indie

List The Wall Street Journal o víkendu informoval, že Apple urychluje své plány na přesun části výroby z Číny do jiných asijských zemí, zejména Indie a Vietnamu. K urychlování plánů podle listu přispěly problémy v čínské továrně tchajwanské společnosti Foxconn na výrobu telefonů iPhone. Závod se dostal do potíží kvůli koronavirovým restrikcím a protestům zaměstnanců proti těmto restrikcím a opožděným výplatám.