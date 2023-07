Nedocenitelný parťák na cesty. Na co dávat pozor při výběru powerbanky

Od 5000 mAh do 10 000 mAh: Vhodné modely do práce i do školy, které stačí na jedno až dvě nabití moderních chytrých telefonů.

Díky řádkům výše už víme, kolik energie se do powerbanky vejde. Neméně důležitým parametrem, na který ale většina uživatelů při výběru zapomíná, je výstupní proud. Díky němu se vlastně dozvíme, jak rychle dokáže powerbanka přenést energii do připojeného zařízení.

Například certifikace IP67 by měla zajistit, že zařízení bude fungovat i v případě, že bude ponořeno metr hluboko pod vodní hladinu po dobu až 30 minut. Pod vodou ale samozřejmě nemůžete nabíjet, protože by se zkratovala elektronika. Nicméně vydatný déšť nebo pád do louže by neměly být žádný problém.