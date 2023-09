Nahradí herní konzoli i televizor. Vyzkoušeli jsme projektor Samsung The Freestyle 2

Označovat první nebo druhou generaci pouze jako projektor by byla dehonestace, umí toho daleko více. Pokud se The Freestyle zrovna nevyužívá jako projektor, může po nasazení průsvitné krytky objektivu sloužit jako zdroj náladového osvětlení. Jednoduše jej namíříte směrem vzhůru, aby vás neoslňoval, a postavíte někam ke stěně.

Novinka ale může fungovat také jako chytrý reproduktor. Umí dokonce analyzovat hudbu a synchronizovat s ní vizuální efekty, které lze promítat na zeď, na podlahu nebo kamkoli jinam. 360° zvuk patří k největším přednostem novinky, alespoň co se kvality reprodukce týče. Snad jen hlasitost by mohla být u druhé generace trochu vyšší.

Potěšující je i fakt, že u druhé generace nabízí lampa vyšší životnost, narostla o 10 000 hodin na 30 000 hodin. To je už hodnota, která by měla bohatě stačit i „profesionálním hltačům“ nejnovějších seriálů a filmů. I pokud byste sledovali videa po dobu osmi hodin každý den, lampa by měla sloužit více než 10,5 let.