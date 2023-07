Ne jeden, ale rovnou dva. Sony v tichosti pracuje na vylepšených PlayStationech

PlayStation 6 by si měl odbýt premiéru údajně až v roce 2028. Ještě předtím by ale společnost Sony měla přinést na pulty obchodů dvě vylepšené konzole s číslovkou pět v názvu, podobně jako tomu bylo kdysi u čtyřky. A minimálně jedna z nich by se měla v prodeji objevit ještě letos. Upozornil na to server Tom’s Guide.

Představení televizní konzole PlayStation 5 od SonyVideo: archív výrobce