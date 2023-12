Na nové herní konzole láká Sony i Microsoft

Sony o uvedení vylepšených PlayStationů 5, které si odbyly premiéru již v říjnu, dlouho mlčelo. Ještě minulý měsíc tak nebylo jasné, zda dvě představené novinky stihnou letošní Vánoce v Česku. Změnilo se to až zkraje prosince.

Všechny tři nové konzole jsou mimochodem u tuzemských prodejců skladem. Novou generaci poznáte zpravidla v obchodech na první pohled, protože prodejci u ní používají slůvko Slim, byť o oficiální název nejde. Narážejí tak na to, že nové konzole prošly proti předchůdcům z roku 2020 dietou.

V nabídce samozřejmě zůstávají i dva starší PlayStationy 5, alespoň tedy do doby, než se vyprodají skladové zásoby. Podle nákupního rádce Zboží.cz ceny startují u standardní pětky na 11 790 Kč. Původní PlayStation 5 Digital Edition vyjde na 10 490 Kč.

Pokud jste si koupili Digital Edition, sice jste pár korun ušetřili, ale už nikdy jste nemohli do konzole vložit optická média – byli jste odkázáni čistě na digitální distribuci.

Funguje to samozřejmě i obráceně. Pokud se vám u většího PlayStationu 5 nebude líbit nesymetrický vzhled kvůli přítomnosti optické mechaniky, můžete ji jednoduše odpojit, když ji nebudete potřebovat. Využijete v takovém případě jen nový kryt z Digital Edition, který pochopitelně také půjde zakoupit samostatně.

Srdcem konzole Xbox Series X je osmijádrový procesor z dílny AMD s architekturou Zen 2, který se dovede rozpálit až na 3,8 GHz. Půjde přitom o čip s 16 vlákny. Nedílnou součástí celého čipsetu je také integrovaný grafický čip postavený na architektuře AMD RDNA 2, který nabídne frekvenci až 1,825 GHz. Grafika by tak měla být v praxi zhruba o 20 procent výkonnější než AMD Radeon RX 5700 XT.

Případní zájemci mohou počítat také s velmi rychlým úložištěm. Konkrétně je Xbox Series X vybaven NVMe SSD s kapacitou 1 TB. Výrobce se navíc zajímavě vypořádal i s případnou rozšiřitelností, konzole totiž bude využívat speciální proprietární 1TB SSD od Seagatu, které se bude připojovat pomocí speciálního konektoru pro zachování co nejvyšší přenosové rychlosti.

Xbox Series S má stejné srdce, ale okleštěný výkon. V praxi by tak menší model měl mít dostatek síly na hraní v rozlišení 1440p, a to až při 120 snímcích za sekundu. Stejně tak nabízí konzole dostatek systémových prostředků pro převod her z full HD na rozlišení 4K (upscaling). Na plnohodnotné hraní ve 4K je však stavěna spíše konzole Series X.