České hry táhnou, tuzemskému průmyslu vzrostl obrat na šest miliard korun

Prodej her v minulém roce ovlivnila pandemie koronaviru. Letos hlásí největší tuzemský prodejce JRC nárůst prodejů krabic s hrami o 50,6 procenta. „Minulý rok pokulhával kvůli covidu, kdy kamenné prodejny zůstaly pouze jako výdejny na určitou dobu s tím, že on-line prodej pro nás nebyl plnohodnotnou náhradou za klasický prodej v retailu. Dalším faktorem jsou tituly vydané v první polovině minulého roku. Ačkoliv vycházely velmi kvalitní tituly jako Retrunal, Ratchet & Clank: Rift Apart nebo It Takes Two, tak ne všechny z nich měly masivní zásah mezi hráč, jako tituly z letoška,“ řekl marketingový specialista firmy Petr Kratochvíl.