Washington nařídil omezit vývoz výkonných čipů do Číny

Americká vláda nařídila dvěma předním výrobcům čipů, aby omezili vývoz svých výkonných produktů do Číny. Společnost Nvidia oznámila, že ji americké úřady informovaly o změnách pravidel vývozu čipů do asijské země a podobnou informaci potvrdila i společnost AMD, napsala agentura Reuters. Cílem opatření je Číně ztížit přístup k technologiím, které by mohla využít ve vojenské oblasti.

Foto: archív výrobce Cílem opatření je podle společnosti Nvidia to, aby její výrobky nebyly používány v čínských vojenských technologiích nebo čínskou armádou. (Ilustrační foto)