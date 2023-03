Nagoja už funguje. Seznam.cz otevřel druhé datové centrum v Benátkách nad Jizerou

„Záleží nám na našich uživatelích, právě proto potřebujeme mít dostupnost služeb co nejvyšší. To v praxi znamená, že při výpadku jednoho datového centra potřebujeme dál obsluhovat naše služby,“ prohlásil Pavel Zima, co-CEO společnosti Seznam.cz.

Seznam.cz investuje stavbu nového datacentra z vlastních peněz, jde o částku zhruba 300 milionů korun. V porovnání s výstavbou prvního datacentra Kokura se náklady na jednotku instalovaného výkonu pro IT podařilo snížit na polovinu.

Technicky je budova velmi zajímavá. „Ve srovnání s datovým centrem Kokura budeme mít v Nagoje k dispozici až tři MW pro IT vybavení. V datovém centru se do dvou sálů vejde přes 200 serverových racků (systémy pro instalaci serverů a dalšího vybavení - pozn. red.), každý s příkonem až do 15 kW,“ přiblížil technické zázemí nové budovy Vlastimil Pečínka, technický ředitel společnosti Seznam.cz.