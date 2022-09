Datovou schránku využívá už více než pětina Čechů

Ačkoliv data ukazují, že Češi digitalizaci správních úkonů ve větším měřítku nevyužívají, neznamená to, že by o elektronickou komunikaci s úřady nestáli. Celkem 55 procent lidí si myslí, že jim stát nedává dostatečné možnosti k tomu, aby své úkony mohli vyřizovat digitálně.

„Digitální služby státu a veřejných institucí nám už dnes mohou ušetřit spoustu času. Je však stále mnoho lidí, kteří nevědí, co vše mohou digitálně vyřídit. A to přesto, že jinak běžně používají internetové bankovnictví nebo nakupují v e-shopech. Myslím si, že pokud by se podařilo zlepšit informovanost o možnostech digitální komunikace s veřejnou správou, poptávka po elektronických službách by byla ještě mnohem vyšší,“ uvedl ředitel obchodněprávní sekce technologické firmy Gordic Vladimír Přech.