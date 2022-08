Nebezpečný bankovní virus se šíří přes hru pro dospělé

Dříve se ale Cerberus šířil prostřednictvím tzv. droperrů – škodlivých kódů, které podobně jako obálky doručí do zařízení jiný malware, aby ho skryly před bezpečnostními programy a před uživateli. To se ale v uplynulém měsíci změnilo, kdy se nejčastěji šířil právě prostřednictvím falešné verze hry Booty Calls.

Lidé by si měli dávat pozor na instalaci aplikací z neznámých zdrojů – prostřednictvím nich se totiž nezvaní návštěvníci do zařízení dostanou. Stejně tak by mělo být samozřejmostí mít nainstalovaný na svém mobilním telefonu antivirový systém.