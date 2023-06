Lákají na celebrity i prezidenta. Pak důvěřivce oškubou

Petr Pavel, Alena Schillerová, Jakub Železný, Andrej Babiš, Leoš Mareš či podnikatel Elon Musk. Co mají tito lidé společného? Jejich jméno zneužívají podvodníci, kteří cílí na uživatele v Česku. Snaží se tak v důvěřivcích vzbudit zájem k investicích přes falešnou investiční platformu.

Jak investiční podvod do kryptoměn vypadá, nedávno popsala také česká policie. Ta zmapovala příběh 47letého muže z Brněnska, který místo výhodné investice zplakal nad výdělkem.

Celé to začalo vlastně docela nevinně. Údajný finanční poradce oslovil muže prostřednictvím sociálních sítí a nabídl mu pomoc při investování do kryptoměn. „Na začátku začali s částkou kolem jednoho tisíce eur (23 700 korun, pozn. red.),“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Poradce se následně dožadoval dalších peněz a založení jiného účtu, což muž z Brněnska odmítl. Ani tak to ale internetový podvodník nevzdal, a nakonec přišel na způsob, jak z důvěřivce vylákat další peníze – nastrčil za sebe jiného kolegu vymyšlené obchodní společnosti.

Falešný kolega muže informoval, že se na jeho investičním kryptoměnovém účtu objevily „snadno získatelné peníze“, které by mohly celou investici akcelerovat. Muž tak pod vidinou snadného zbohatnutí kývl na další zaslání doporučené sumy.

Před dvěma měsíci například policisté informovali o případu 57leté ženy z Brněnska, která také naletěla podvodníkům při investicích do kryptoměn. Byla natolik důvěřivá, že podvodnému bankéři dovolila nainstalovat aplikace pro vzdálený přístup ke svému počítači i mobilu, dokonce mu i poskytla údaje ke svému bankovnímu účtu.

„Pak byla překvapená, když z jejího účtu zmizely peníze, a podvodník dokonce sjednal tři půjčky. Celkem se jednalo o ztrátu téměř čtvrt milionu korun. Kdyby nezasáhla banka a nezablokovala účet, škoda by byla ještě vyšší,“ uvedl Malášek.

Žádná tuzemská banka nikdy nepožaduje po svých klientech instalaci programů, které by umožňovaly vzdálený přístup k jejich elektronickým zařízením. Stejně tak by lidé neměli sednout podvodníkům na lep, když požadují přístupové údaje k jejich bankovnictví. Ty by neměli sdělovat vůbec nikomu.