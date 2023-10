Kybernetická kriminalita je v Česku na vzestupu. Pomohl tomu i covid

Podle statistik bylo v Česku v loňském roce registrováno 18 554 skutků kybernetické kriminality. Před deseti lety to bylo 2195 těchto činů. Nejvíce tato trestná činnost kulminovala právě loni, na přesun kriminality do on-line prostoru měla podle odborníků výrazný vliv i covidová pandemie.

Při porovnání let 2021 a 2022 přibylo v této oblasti 9036 skutků, což představovalo navýšení o 94,9 procenta. Kybernetická kriminalita rostla ve všech krajích. V Moravskoslezském kraji to bylo o více než 100 procent.

„Bezpečnost v České republice je pořád stabilní tak, jak to bylo v uplynulých letech. Nedochází k nějakým nárůstům, i když slýcháme informace, že například kvůli Ukrajincům dochází ke zvýšené kriminalitě, tak to opravdu není pravda. Co se týká kyberbezpečnosti, tak tady ale ten nárůst opravdu je,“ uvedl náměstek ministra vnitra Radek Kaňa.